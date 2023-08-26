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Диана Шнайдер проиграла Эльзе Жакемо во втором круге квалификации US Open

Диана Шнайдер проиграла Эльзе Жакемо во втором круге квалификации US Open
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Россиянка Диана Шнайдер проиграла во втором круге квалификации US Open теннисистке из Франции Эльзе Жакемо — 7:6 (7:5), 5:7, 3:6. Игра проходила на 15-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 3 часа 26 минут.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. Её соперница четыре раза подала навылет, допустила пять ошибок на подаче и использовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Шнайдер выиграла в общей сложности 110 очков, а Жакемо — 118.

Всего до третьего круга квалификации US Open добрались три из восьми россиянок: Вера Звонарёва, Татьяна Прозорова и Эрика Андреева. Помимо Шнайдер, во втором круге выбыли Марина Мельникова и Валерия Савиных. Мария Тимофеева и Екатерина Макарова проиграли в первом круге.

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
25 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 3
6 5 		7 6
         
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Жакемо
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