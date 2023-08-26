Диана Шнайдер проиграла Эльзе Жакемо во втором круге квалификации US Open

Россиянка Диана Шнайдер проиграла во втором круге квалификации US Open теннисистке из Франции Эльзе Жакемо — 7:6 (7:5), 5:7, 3:6. Игра проходила на 15-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке. Поединок продолжался 3 часа 26 минут.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. Её соперница четыре раза подала навылет, допустила пять ошибок на подаче и использовала 7 из 10 брейк-пойнтов. Шнайдер выиграла в общей сложности 110 очков, а Жакемо — 118.

Всего до третьего круга квалификации US Open добрались три из восьми россиянок: Вера Звонарёва, Татьяна Прозорова и Эрика Андреева. Помимо Шнайдер, во втором круге выбыли Марина Мельникова и Валерия Савиных. Мария Тимофеева и Екатерина Макарова проиграли в первом круге.