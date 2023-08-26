Медведев: не думаю, что Джокович будет играть в туре после 45 лет

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о спортивном долголетии 36-летнего сербского игрока Новака Джоковича.

«Я всегда говорил, что хочу видеть Новака на каждом турнире, учитывая, что хотя сейчас он и кажется молодым, настанет момент, когда Джокович решит остановиться. Мы не знаем, когда это будет — в 40 или 45 лет. Такова реальность. Не думаю, что Новак будет играть в туре после 45 лет (улыбается). Поэтому, прежде чем он уйдёт, хотелось бы видеть его на каждом турнире. Джокович, вероятно, величайший игрок всех времён. Здорово, что у меня ещё есть возможность доставить ему неприятности», — приводит слова Медведева Sportskeeda.

Напомним, Джокович и Медведев выступят на Открытом чемпионате США, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.