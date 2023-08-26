Гауфф — о решении Анисимовой сделать перерыв в карьере: мы все должны поддержать её

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о решении 21-летней соотечественницы Аманды Анисимовой приостановить карьеру для работы над своим психическим здоровьем.
«Когда Аманда объявила о первом перерыве, я была удивлена. Не думаю, что кто-то этого ожидал. В туре много теннисистов, которым необходимо сделать перерыв в карьере, но они не идут на это. Аманде пришлось многое пережить из-за потери отца. Я могу ошибаться, но почти уверена, что именно он привёл её в теннис. Меня поразило, что она смогла продолжить играть. Думаю, люди забывают, что она человек. Спортсмены тоже люди, каждому из нас нужен отдых от всего. Мы должны поддержать её решение», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Анисимова – победительница двух турниров WTA: в 2019 году она стала чемпионкой в Боготе, а в 2022-м – в Мельбурне. В 2019 году спортсменка потеряла отца, который скончался в возрасте 52 лет от сердечного приступа. Смерть отца стала одной из основных причин проблем теннисистки с психическим здоровьем.
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