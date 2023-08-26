Видео: дочка Даниила Медведева провожает его на тренировку на US Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательное видео. На нём запечатлено, как маленькая дочь Алиса провожает Медведева на тренировку.
В данный момент семья Медведевых находится в Нью-Йорке, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023. В первом круге соревнований Даниил сразится с венгром Аттилой Балаж.
Медведев неудачно выступил на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Посеянный под третьим номером Даниил проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву в третьем круге соревнований со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
На US Open – 2022 Медведев дошёл до 1/8 финала, где в ожесточённой борьбе проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
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