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Видео: дочка Даниила Медведева провожает его на тренировку на US Open

Видео: дочка Даниила Медведева провожает его на тренировку на US Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях трогательное видео. На нём запечатлено, как маленькая дочь Алиса провожает Медведева на тренировку.

В данный момент семья Медведевых находится в Нью-Йорке, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023. В первом круге соревнований Даниил сразится с венгром Аттилой Балаж.

Медведев неудачно выступил на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Посеянный под третьим номером Даниил проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву в третьем круге соревнований со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

На US Open – 2022 Медведев дошёл до 1/8 финала, где в ожесточённой борьбе проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

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