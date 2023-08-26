Кори Гауфф: действительно пытаюсь найти себя вне тенниса. Хочу заняться чем-то другим

19-летняя американская теннисистка, шестая ракетка мира Кори Гауфф высказалась о своих увлечениях за пределами спорта.
«Я много думаю о своей жизни за пределами тенниса. Честно говоря, я ещё не нашла то, чем по-настоящему могла бы увлечься, помимо тенниса. Да, я действительно люблю моду и макияж, мне нравятся такие вещи. Я просто ещё не думала о том, как превратить это увлечение в бренд. Думаю, это придёт со временем. Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда действительно пытаюсь найти себя вне тенниса. Хочу заняться чем-то другим. Прежде я была человеком, который слишком зацикливается на хобби, но бросает его через месяц. Я очень хочу найти что-то на постоянной основе. Теннис стал такой важной частью моей жизни, что иногда бывает трудно найти вдохновение в чём-то ещё», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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