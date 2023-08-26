229-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Татьяна Прозорова впервые в карьере вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».
Это произошло на Открытом чемпионате США – 2023. В финале квалификации Прозорова обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 22-ю ракетку мира, словенку Тамару Зиданшек. Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (10:8) в пользу россиянки.
Также стоит отметить, что Прозорова лишь в третий раз в карьере выступит в основе турнира уровня WTA.
Первая соперница Прозоровой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.
Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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