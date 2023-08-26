Алькарас: иногда хочется побыть тем, кого вообще никто не узнаёт. Но это невозможно
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об отношении к повышенному вниманию со стороны болельщиков.
«Иногда мне это нравится, иногда — нет. Время от времени хочется почувствовать себя обычным парнем, спокойно ходить по улицам. Здесь, в Нью-Йорке, много испанцев, а также жителей Южной Америки. Мне бывает непросто пройтись по улице. Да, иногда мне хочется побыть тем, кого вообще никто не узнаёт. Но это невозможно», — сказала Алькарас на пресс-конференции.
В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем Германии Домиником Кёпфером. Турнир пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Алькарас является действующим победителем US Open.
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