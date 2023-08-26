Фото: Карлос Алькарас предстал в эпатажных образах от Louis Vuitton

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас принял участие в эпатажной фотосессии для модного дома Louis Vuitton, амбассадором которого является. Алькарас предстал на снимках в образах из новой коллекции бренда.

В данный момент Алькарас находится в Нью-Йорке (США), где выступит на US Open — 2023, действующим чемпионом которого является. Соревнования пройдут с 28 августа по 10 сентября. В первом круге Карлосу предстоит сразиться с представителем Германии Домиником Кёпфером.

В титульном поединке прошлогоднего турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) Алькарас (1) со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7) уступил 23-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу. Встреча продлилась 3 часа и 50 минут.