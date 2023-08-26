Мария Шарапова ответила на призыв экс-агента вернуться к соревнованиям

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в беседе со своим бывшим агентом Максом Айзенбадом рассказала, скучает ли по теннисным турнирам.

Шарапова: ты скучаешь по соревнованиям?

Айзенбад: я скучаю по тому, как ты играешь на турнирах (Шараповой).

Шарапова: О, это не так.

Айзенбад: это правда.

Шарапова: нет, я не скучаю по соревнованиям.

Айзенбад: возможно, ты вернёшься, и мы попробуем снова. Ты можешь это сделать.

Шарапова: (смех).

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.