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Мария Шарапова ответила на призыв экс-агента вернуться к соревнованиям

Мария Шарапова ответила на призыв экс-агента вернуться к соревнованиям
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в беседе со своим бывшим агентом Максом Айзенбадом рассказала, скучает ли по теннисным турнирам.

Шарапова: ты скучаешь по соревнованиям?
Айзенбад: я скучаю по тому, как ты играешь на турнирах (Шараповой).
Шарапова: О, это не так.
Айзенбад: это правда.
Шарапова: нет, я не скучаю по соревнованиям.
Айзенбад: возможно, ты вернёшься, и мы попробуем снова. Ты можешь это сделать.
Шарапова: (смех).

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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