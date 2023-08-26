Соболенко высказалась о борьбе со Свёнтек за звание первой ракетки мира на US Open

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о борьбе с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», полькой Игой Свёнтек за первую строчку рейтинга WTA.

«Мне не нужно отбрасывать эти мысли, потому что во время матчей я и так об этом не думаю. Я знаю, что у меня была и, наверное, есть возможность стать первой ракеткой мира, но мне ещё нужно много работать. Так что я больше сосредотачиваюсь на себе, чем на рейтинге. Знаю, что если покажу лучший теннис, то на это способна. Поэтому стараюсь переключиться на себя, на игру, на прогресс», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.

Отметим, что по итогам US Open Соболенко имеет шансы стать первой ракеткой мира. Для этого нужно, чтобы Свёнтек не защитила титул, а сама Арина завоевала титул или прошла турнир лучше Иги.