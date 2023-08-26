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Лора Робсон: Карлос Алькарас не сможет доминировать в туре, как Новак Джокович

Лора Робсон: Карлос Алькарас не сможет доминировать в туре, как Новак Джокович
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Британская теннисистка Лора Робсон выразила мнение, что у испанца Карлоса Алькараса не получится доминировать в туре, как у сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Мне трудно представить, что кто-то будет доминировать в туре, как Джокович. Особенно Алькарас, учитывая его склонность к травмам. Его стиль игры отнимает много сил, и вопрос в том, сможет ли он правильно всё рассчитать, чтобы выходить на пик формы к турнирам «Большого шлема» и другим соревнованиям, в которых он хочет преуспеть.

Мне нравится настрой Алькараса, и хоть в Канаде он не был очень хорош, он был готов к этому. Карлос делал всё, что мог, и даже больше. Пока он будет сохранять такое отношение, он будет успешен. Но доминировать подобно Джоковичу не сможет», — приводит слова Робсон Daily Express.

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