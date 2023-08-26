Медведев: у меня никогда не было двух титулов на одном турнире. На US Open есть шанс

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, испытывал ли давление при защите титула на Открытом чемпионате США в прошлом году.

«Не помню, что было год назад. Вообще, не думаю, что было слишком много давления. Я просто хотел хорошо выступить. Тяжёлый был матч с Кирьосом в 1/8 финала. Вообще, в прошлом году в целом я играл не так уж плохо. Я был в Турине на Итоговом. Финал Australian Open — да, это было в начале года, но это тоже прошлый сезон. Хотя тот сезон был одним из худших для меня за последние четыре-пять лет. Не думаю, что необходимость защищать титул на что-то влияла. Но да, надеюсь, мне удастся защитить один из титулов. У меня никогда не было двух одновременно. Тут у меня есть шанс. Уверен, Алькарас настолько силён, что его не так уж беспокоит, что он должен защищать титул», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.