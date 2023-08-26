«Посмотрим, что будет на поле». Медведев оценил переход Кейна в «Баварию»
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил переход английского нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию». Медведев является давним фанатом этого клуба.
Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно, его переход стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
«Гарри Кейн — большой игрок. Такие люди есть как в теннисе, так и в футболе. О футболе я знаю лишь то, что читаю в прессе. Исходя из этого, он сильный лидер, отличный парень. Он уже полностью влился в команду. Посмотрим, что будет на поле. Надеюсь, он забьёт много голов», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.
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