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Видео: Мария Шарапова раздаёт автографы на US Open — 2023

Видео: Мария Шарапова раздаёт автографы на US Open — 2023
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова посетила US Open – 2023, на котором пользовалась большим успехом среди фанатов. Россиянка опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как она раздаёт автографы.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Ранее Шарапова призналась, что не скучает по теннисным соревнованиям.

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