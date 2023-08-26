Даниил Медведев: сейчас я третий номер мира с отрывом

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что все автоматически прогнозируют, что в финале US Open – 2023 сразятся Новак Джокович и Карлос Алькарас.
«Откровенно говоря, это прекрасно. Здорово для тенниса, что сейчас эти парни играют друг с другом. Это отличная история. Но, когда начнётся турнир, мы — имею в виду себя лично или кого-то другого — постараемся победить их и помешать им встретиться друг с другом. Но это не раздражает меня. Я всегда говорил, что порой вот это есть: тот недооценён, тот переоценён — обычно в соцсетях такое пишут. Заходишь в соцсети — и все после каждого матча: тот недооценён, тот переоценён. Об этом больше всего любят говорить.
Как по мне, теннис из тех видов спорта, где такие вещи почти что можно говорить. В футболе играют 11 на 11. Даже если команда выигрывает, всегда можно говорить что-то об игроках. А в теннисе — один на один. Есть рейтинг за 52 недели — ну разве что кто-то травму получит. А они сейчас с отрывом первый и второй в мире. По-моему, у них на 1500 очков больше, чем у меня (на самом деле более чем на 3500. — Прим. «Чемпионата»). Я третий номер с отрывом. По крайней мере, нет никого в непосредственной близости, если я правильно помню», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.
- 26 августа 2023
-
13:37
-
13:04
-
12:51
-
12:42
-
12:34
-
11:53
-
11:43
-
11:31
-
11:11
-
10:48
-
10:45
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
07:12
-
04:22
-
01:37
-
00:51
-
00:34
- 25 августа 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:02
-
21:51
-
21:06
-
20:35
-
20:12
-
19:13
-
18:30
-
18:10
-
17:20
-
16:55