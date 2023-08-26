Даниил Медведев: сейчас я третий номер мира с отрывом

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что все автоматически прогнозируют, что в финале US Open – 2023 сразятся Новак Джокович и Карлос Алькарас.

«Откровенно говоря, это прекрасно. Здорово для тенниса, что сейчас эти парни играют друг с другом. Это отличная история. Но, когда начнётся турнир, мы — имею в виду себя лично или кого-то другого — постараемся победить их и помешать им встретиться друг с другом. Но это не раздражает меня. Я всегда говорил, что порой вот это есть: тот недооценён, тот переоценён — обычно в соцсетях такое пишут. Заходишь в соцсети — и все после каждого матча: тот недооценён, тот переоценён. Об этом больше всего любят говорить.

Как по мне, теннис из тех видов спорта, где такие вещи почти что можно говорить. В футболе играют 11 на 11. Даже если команда выигрывает, всегда можно говорить что-то об игроках. А в теннисе — один на один. Есть рейтинг за 52 недели — ну разве что кто-то травму получит. А они сейчас с отрывом первый и второй в мире. По-моему, у них на 1500 очков больше, чем у меня (на самом деле более чем на 3500. — Прим. «Чемпионата»). Я третий номер с отрывом. По крайней мере, нет никого в непосредственной близости, если я правильно помню», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.