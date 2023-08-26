Навратилова резко против возможного переезда Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала возможный переезд Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию. Данной инсайдерской информацией ранее поделился журналист Крейг Шапиро, по его сведениям соревнования пройдут в Эр-Рияде.

Отметим, что на данный момент руководство WTA не подтверждало данную информацию.

«Я бы туда никогда не поехала. Если бы я до сих пор играла, то точно туда бы не поехала. Пока там нет равноправия, пока у женщин нет избирательных прав, ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается. Мы как будто на 100 лет назад вернулись», — приводит слова Навратиловой журналистка Синди Шмерлер в своих социальных сетях.