Навратилова резко против возможного переезда Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию
Поделиться
18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала возможный переезд Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию. Данной инсайдерской информацией ранее поделился журналист Крейг Шапиро, по его сведениям соревнования пройдут в Эр-Рияде.
Отметим, что на данный момент руководство WTA не подтверждало данную информацию.
«Я бы туда никогда не поехала. Если бы я до сих пор играла, то точно туда бы не поехала. Пока там нет равноправия, пока у женщин нет избирательных прав, ехать туда аморально. У меня это в голове не укладывается. Мы как будто на 100 лет назад вернулись», — приводит слова Навратиловой журналистка Синди Шмерлер в своих социальных сетях.
Комментарии
- 26 августа 2023
-
13:37
-
13:04
-
12:51
-
12:42
-
12:34
-
11:53
-
11:43
-
11:31
-
11:11
-
10:48
-
10:45
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
07:12
-
04:22
-
01:37
-
00:51
-
00:34
- 25 августа 2023
-
23:49
-
23:33
-
23:02
-
21:51
-
21:06
-
20:35
-
20:12
-
19:13
-
18:30
-
18:10
-
17:20
-
16:55
Партнерский контент