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«Жизнь между теннисом, фотосессиями и едой». Элина Свитолина показала фото из Нью-Йорка

«Жизнь между теннисом, фотосессиями и едой». Элина Свитолина показала фото из Нью-Йорка
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях свежие фотографии из Нью-Йорка (США).

«Жизнь между теннисом, фотосессиями и едой», — подписала фото Свитолина.

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

В Нью-Йорке Свитолина готовится выступить на US Open – 2023, который пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Украинка посеяна под 26-м номером, и в первом круге соревнований Элина сразится с немкой Анной-Леной Фридзам.

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как родила дочь в октябре 2022 года. Спортсменка уже завоевала титул на турнире WTA-250 в Страсбурге, дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и до полуфинала Уимблдона.

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