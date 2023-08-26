Ольховский: для россиянок выход в четвертьфинал US Open уже будет хорошим результатом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от выступления российских теннисисток на Открытом чемпионате США — 2023.
«Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но пробиться дальше будет очень сложно. На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая. Может быть, кто-то ещё сможет зайти далеко. В женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Напомним, женский турнир US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября в Нью-Йорке. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
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