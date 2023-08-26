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Янчук: встреча Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open — наиболее вероятный вариант

Янчук: встреча Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open — наиболее вероятный вариант
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от выступления российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США, а также высказался о фаворитах предстоящего турнира в Нью-Йорке.

«Я считаю, что Рублёву и Медведеву досталась рабочая сетка. У Даниила, по идее, до этой стадии не должно возникнуть проблем. Думаю, они дойдут друг до друга. Их встреча в четвертьфинале — это наиболее вероятный вариант. Но главными фаворитами я считаю Новака Джоковича и Карлоса Алькараса. Эти двое сейчас показывают более высокий уровень игры, чем все остальные», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 28 августа по 10 сентября. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.

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