Медведев — об Алькарасе: не хочу, чтобы меня легко побеждали, не для этого играю в теннис

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, анализировал ли он причины поражений от первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса.

В текущем сезоне Медведев дважды встречался с Алькарасом (в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и в полуфинале Уимблдона), и в обоих матчах проиграл практически без борьбы.

«Обычно стараюсь не слишком много думать об этом. Так можно дойти до точки, где, вероятно, бывали некоторые теннисисты. Все мы разные. Уверен, многие изучают игру Новака (Джоковича) под микроскопом, его матчи, пытаясь что-то разглядеть — а потом играют с ним, но это не так уж легко. То же и с Карлосом (Алькарасом). Я мог посмотреть все его матчи, постараться разглядеть, что нужно делать. Но нет. Иногда я смотрю, как он играет, и Новак, Янник Синнер или Томми Пол обычно в состоянии осложнить ему жизнь. Можно увидеть что-то и подумать: о, у него проблемы с тем-то и с тем-то. Но во время очного матча всё оказывается иначе.

Мы дважды играли в этом сезоне. У меня тогда не сложилось, а для него это были простые матчи. Меня это мотивирует. Когда мы в следующий раз сразимся, я попытаюсь выступить лучше. Не хочу, чтобы меня легко обыгрывали. Я не для этого играю в теннис, я не таков. Всякий раз, когда мы с ним играем, это как минимум полуфинал. Здесь может произойти то же самое. Собираюсь сделать всё возможное, чтобы сыграть лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.