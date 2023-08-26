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Руне сыронизировал по поводу корта, который ему отвели для старта на US Open

Руне сыронизировал по поводу корта, который ему отвели для старта на US Open
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне иронично отреагировал на место, которое организаторы US Open – 2023 отвели ему для старта на турнире. По всей видимости, датчанина не устроила значимость корта.

«Карта территории US Open. Если сможете найти Корт №5, я там проведу свой первый матч в понедельник», — написал Руне, приложив карту и добавив хештеги #увидимся #люблюсвоихболельщиков #люблювашуподдержку.

Напомним, Руне впервые в карьере посеян на турнире «Большого шлема» под высоким четвёртым номером. В первом круге соревнований ему предстоит сразиться с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной (64-я ракетка мира).

Отметим, что Руне неудачно провёл турниры серии «Мастерс» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США). В Торонто он проиграл американцу Маркосу Гирону в первом же круге. А в стартовом матче Цинциннати Хольгер сыграл одну партию и снялся из-за проблем со спиной.

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