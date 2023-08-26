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Вондроушова: не хочу думать, что могу выиграть ещё один ТБШ. Это слишком большое давление

Вондроушова: не хочу думать, что могу выиграть ещё один ТБШ. Это слишком большое давление
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Победительница Уимблдона — 2023, чешская теннисистка Маркета Вондроушова сдержанно высказалась об ожиданиях от предстоящего Открытого чемпионата США — 2023.

«По крайней мере, я выиграла один турнир «Большого шлема». Это уже хорошо. Не хочу думать, что могу выиграть ещё один. Такие мысли вызывают слишком большое давление и не помогают на турнирах. Я научилась сдерживать давление, убеждать себя, что это просто очередной теннисный матч, и ничего больше. Я чувствую, что это действительно мне помогает. Не знаю, хорошо это или нет, но я ощущаю спокойствие. Для меня это хороший знак», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

Женский турнир US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября в Нью-Йорке. Действующая победительница турнира — польская теннисистка Ига Свёнтек.

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