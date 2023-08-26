Свёнтек призналась, что её раздражает промедление WTA по вопросам Итогового турнира

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о возможном переезде Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию.

«Мы в туре слышим много разного. Я жду окончательного решения. Игроки в этих обсуждениях не участвуют, так что я жду, что нам скажет WTA. Конечно, немного бесит, что решения до сих пор нет, но посмотрим. Я смогу больше сказать, когда объявят решение.

Мы хотим уже знать что-то, потому что иначе трудно планировать. Я хотела бы сыграть в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг, но не знаю, где пройдёт Итоговый чемпионат, куда будет нужно ехать.

Было бы здорово, если бы решение приняли раньше. В прошлом году нас заверили, что решение примут в начале сезона. Это немного раздражает, но мы ничего не можем сделать, потому что это бизнес, переговоры WTA. Нам остаётся только ждать. Может быть, теннисистки из Совета игроков знают больше… Я не хочу вдаваться в тему Итогового турнира, потому что меня это раздражает. Нет смысла слишком глубоко всё это анализировать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции, посвящённой старту US Open – 2023.