«Не думаю, что теннису это нужно». Макинрой — о проведении турниров в Саудовской Аравии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о возможном проведении теннисных турниров в Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что Итоговый турнир WTA может пройти в Эр-Рияде.
«Об этом спорят многие с тех пор, как в Саудовской Аравии провели турнир по гольфу — но мне кажется, что люди лицемерят, когда говорят, что там не должны проводиться турниры по гольфу и теннису, в то время как большое количество компаний и известных людей едут туда и ведут бизнес. В таких условиях почему-то всех вдруг возмущает, что спортсмены тоже могут выступать в Саудовской Аравии. С другой стороны, я бы не стал проводить там турнир. Я не думаю, что нашему спорту это нужно, не думаю, что это принесёт пользу — но решение зависит не от меня», — приводит слова Макинроя ESPN US.
- 26 августа 2023
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