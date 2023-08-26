Янник Синнер: хочу сохранить свою личную жизнь в тайне
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22-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не хочет делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях.
«Встречаюсь я с девушкой или нет, вы никогда не узнаете об этом в социальных сетях, потому что я хочу сохранить свою личную жизнь в тайне. Мне не нужно публиковать фотографию, чтобы показать, помолвлен я или нет. Я никогда не публиковал фотографии с родителями. Возможно, было фото с братом», — приводит слова Синнера La Repubblica.
Напомним, в августе Синнер выиграл титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Это его первый трофей на соревнованиях такого уровня. Синнер выступит на предстоящем Открытом чемпионате США — 2023. В первом круге итальянец встретится с немецким теннисистом Янником Ханфманом.
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