Арина Соболенко представила индивидуальную форму от Nike для US Open — 2023

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото в новом платье для выступления на Открытом чемпионате США – 2023.

«Так рада получить свою индивидуальную форму от Nike для US Open! Не могу дождаться момента, когда выйду на корт», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

US Open – 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Посеянная под вторым номером Соболенко в первом круге сразится с представительницей Бельгии Мариной Заневской. На прошлом US Open Арина дошла до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Иге Свёнтек.

Отметим, что по итогам US Open Соболенко имеет шансы стать первой ракеткой мира. Для этого нужно, чтобы Свёнтек не защитила титул, а сама Арина завоевала титул или прошла турнир лучше Иги.