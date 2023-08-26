Джокович: неуважительно по отношению к следующему сопернику, если ты думаешь о финале

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на разговоры о финальном матче турнира US Open с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Теннис – это такой вид спорта, где, например, на таком турнире, как Цинциннати, ты играешь пять матчей за пять дней. Вы не можете по-настоящему думать о том, что произойдёт через три или четыре дня. Ты просто думаешь о следующем дне, о своём следующем сопернике.

Я считаю, что это также неуважительно по отношению к следующему сопернику, если ты уже думаешь о своём финальном матче. Несмотря на то что я добился огромного успеха, возможно, вы могли бы возразить, что я уже мог начать думать о последующих этапах и этапах турнира, но такой образ мышления никогда не находил во мне особого отклика.

Я имею в виду, в зависимости от того, приближается ли потенциальный матч, тогда да, я бы, вероятно, подумал о том, чтобы немного больше поработать над определёнными тактическими реализациями на тренировочной площадке, которые я мог бы использовать против него в свою пользу», – сказал Джокович на пресс-конференции перед началом турнира US Open.