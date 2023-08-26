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Джокович возглавит рейтинг ATP, если выиграет матч первого круга на US Open

Джокович возглавит рейтинг ATP, если выиграет матч первого круга на US Open
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может стать первой ракеткой мира, если выиграет матч в первом круге турнира US Open.

Из-за того, что в прошлом году испанец Карлос Алькарас завоевал в Нью-Йорке свой первый в карьере «Шлем», сейчас ему необходимо защищать 2000 рейтинговых очков. А вот Новак Джокович тогда не участвовал в турнире в США из-за позиции по вакцинации от коронавируса. Таким образом, сейчас сербу ничего защищать не надо, и каждый набранный рейтинговый балл пойдёт ему в плюс.

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 2022 году пытался защитить титул, завоёванный сезоном ранее, но сенсационно сошёл с дистанции уже в четвёртом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. И сейчас россиянину надо защитить те 180 очков.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.

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