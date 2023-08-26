Джокович возглавит рейтинг ATP, если выиграет матч первого круга на US Open

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович может стать первой ракеткой мира, если выиграет матч в первом круге турнира US Open.
Из-за того, что в прошлом году испанец Карлос Алькарас завоевал в Нью-Йорке свой первый в карьере «Шлем», сейчас ему необходимо защищать 2000 рейтинговых очков. А вот Новак Джокович тогда не участвовал в турнире в США из-за позиции по вакцинации от коронавируса. Таким образом, сейчас сербу ничего защищать не надо, и каждый набранный рейтинговый балл пойдёт ему в плюс.
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в 2022 году пытался защитить титул, завоёванный сезоном ранее, но сенсационно сошёл с дистанции уже в четвёртом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. И сейчас россиянину надо защитить те 180 очков.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.
- 26 августа 2023
-
18:44
-
18:26
-
17:36
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:53
-
15:37
-
15:20
-
15:00
-
14:43
-
14:41
-
14:26
-
13:53
-
13:37
-
13:04
-
12:51
-
12:42
-
12:34
-
11:53
-
11:43
-
11:31
-
11:11
-
10:48
-
10:45
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:51
-
09:51
-
09:38
-
09:34
-
07:12