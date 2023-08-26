Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после хардового турнира категории «Большой шлем».

Сейчас между польской теннисисткой Игой Свёнтек и идущей второй Ариной Соболенко 1209 очков разницы – 9955 против 8746. В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.

После вычета прошлогодних баллов (780 у Арины и 2000 у Иги) белорусская теннисистка выйдет вперёд на 11 очков – у неё будет 7966, а у польки – 7955. Таким образом, рейтинг WTA возглавит спортсменка, которая пройдёт дальше хотя бы на один круг. При равенстве показателей первой ракеткой мира станет Соболенко.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.