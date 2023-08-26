Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open

Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после хардового турнира категории «Большой шлем».

Сейчас между польской теннисисткой Игой Свёнтек и идущей второй Ариной Соболенко 1209 очков разницы – 9955 против 8746. В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.

После вычета прошлогодних баллов (780 у Арины и 2000 у Иги) белорусская теннисистка выйдет вперёд на 11 очков – у неё будет 7966, а у польки – 7955. Таким образом, рейтинг WTA возглавит спортсменка, которая пройдёт дальше хотя бы на один круг. При равенстве показателей первой ракеткой мира станет Соболенко.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.

Материалы по теме
Только чудо помешает Джоковичу снова стать 1-й ракеткой! Рейтинговые расклады на US Open
Только чудо помешает Джоковичу снова стать 1-й ракеткой! Рейтинговые расклады на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android