Медведев откроет программу дня на центральном корте во второй день US Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев откроет программу дня на центральном корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» во второй день US Open.
В первой встрече турнира россиянин сыграет со спортсменом из Венгрии Аттилой Балажем, матч поставлен первым запуском и начнётся примерно в 19:00 по московскому времени.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.
Помимо Даниила Медведева, в турнире принимают участие ещё шесть российских теннисистов: Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Александр Шевченко, Павел Котов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финальной встрече обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
- 26 августа 2023
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