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Медведев откроет программу дня на центральном корте во второй день US Open

Медведев откроет программу дня на центральном корте во второй день US Open
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев откроет программу дня на центральном корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» во второй день US Open.

В первой встрече турнира россиянин сыграет со спортсменом из Венгрии Аттилой Балажем, матч поставлен первым запуском и начнётся примерно в 19:00 по московскому времени.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» US Open стартует в Нью-Йорке в понедельник, 28 августа.

Помимо Даниила Медведева, в турнире принимают участие ещё шесть российских теннисистов: Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Александр Шевченко, Павел Котов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финальной встрече обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

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