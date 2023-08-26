«Я к этому не готова». Свёнтек — об использовании технологии видеоповторов на US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мнением о внедрении технологии видеоповторов на турнире категории «Большой шлем» US Open.

«Что? Вы имеете в виду, как в футболе, VAR, да? Она будет на этом турнире? Я к этому не готова. Я не знала (смеётся).

Ну, мне нужно посмотреть, как работает система. Я не знаю. Спросите меня после первого матча. Конечно, нам это нужно. Я собралась с мыслями.

Конечно, нам это нужно в теннисе, потому что есть много важных моментов, которые действительно могут повлиять на динамику. Было бы неплохо, чтобы судьи точно увидели, что произошло.

Думаю, это очень поможет игре стать более справедливой. Другие виды спорта развиваются в этом отношении, то же самое следует сказать и о теннисе», — сказал Свёнтек на пресс-конференции перед началом турнира.

Ранее Теннисная ассоциация США (USTA) объявила, что они будут внедрять технологию видеоповторов на турнире в Нью-Йорке, цель которой — помочь судьям в принятии решений в спорных моментах.