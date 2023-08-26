Соболенко: рассматриваю обычные турниры как подготовку к «Большим шлемам»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что принимала участие в обычных турнирах лишь в качестве подготовки к соревнованиям «Большого шлема».
«Знаете, подход действительно поменялся. Конечно, я всё ещё хочу выигрывать – как и все мы.
Но сейчас я больше рассматриваю эти турниры как подготовку к «Большим шлемам». Это пришло после Australian Open. Не знаю, хорошо это или плохо. Надеюсь, что хорошо», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира US Open.
Напомним, Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после хардового турнира категории «Большой шлем» US Open.
В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Иге Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.
- 26 августа 2023
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