Соболенко: рассматриваю обычные турниры как подготовку к «Большим шлемам»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что принимала участие в обычных турнирах лишь в качестве подготовки к соревнованиям «Большого шлема».

«Знаете, подход действительно поменялся. Конечно, я всё ещё хочу выигрывать – как и все мы.

Но сейчас я больше рассматриваю эти турниры как подготовку к «Большим шлемам». Это пришло после Australian Open. Не знаю, хорошо это или плохо. Надеюсь, что хорошо», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира US Open.

Напомним, Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA после хардового турнира категории «Большой шлем» US Open.

В прошлом году на US Open Соболенко уступила в полуфинале турнира Иге Свёнтек, которая в итоге одержала победу в соревнованиях.