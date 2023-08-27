Маррей — о ночных матчах на ТБШ: такого нет в других видах спорта, это явно неправильно

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей выступил с критикой проведения ночных матчей на турнирах «Большого шлема».

«Проведение ночных матчей никому не выгодно. Игроки часто жалуются на подобное, но в ответ можно услышать: «Ой, заткнись и продолжай играть. Тебе же не приходится вкалывать на складе с девяти до пяти». И я это понимаю. Мне повезло играть в теннис, потому что это отчасти развлечение. Но я не считаю, что спорту идёт на пользу, когда зрители покидают матч до его завершения, потому что им нужно добираться до дома на общественном транспорте, который не работает круглосуточно. Теннисистам приходится доигрывать при трибунах, заполненных на 10%. Вы не увидите такого в других видах спорта, так что это явно неправильно. И причина у всего этого чисто финансовая.

Уимблдону явно следует изменить расписание и перенести матчи на более раннее время. Хватит делать 20-минутные перерывы между играми. Это будет справедливо по отношению к игрокам, потому что нельзя ожидать, что кто-то нормально восстановится, если матч закончится в 4:30 утра», — приводит слова Маррея Daily Express.