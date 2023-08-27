Фото: Мирра Андреева представила своё платье для выступления на US Open

67-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии в форме от Nike для выступления на Открытом чемпионате США – 2023.
«Какой удивительный вечер в этой прекрасной компании», — подписала пост младшая из сестёр Андреевых.
В матче первого круга US Open – 2023 Андреева сразится с квалифаером, 139-й ракеткой мира Оливией Гадеки из Австралии. Отметим, что на прошедшем Уимблдоне Мирра в статусе квалифаера добралась до четвёртого круга.
Отметим, что старшая сестра Мирры Эрика, занимающая 159-ю строчку в рейтинге WTA, пыталась пробиться в основную сетку US Open путём квалификации. Она успешно прошла два круга, однако в финале 1:6, 6:4, 2:6 проиграла американке Кэти Волынец (127-я ракетка мира).
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