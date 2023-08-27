Победительница квалификации Прозорова сыграет с Возняцки в 1-м круге US Open

Организаторы US Open – 2023 представили обновлённую сетку женских соревнований с учётом распределения по ней квалифаеров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами.
Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия, Q)
Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC)
Элисе Мертенс (Бельгия, 32) – Мирьям Бьёрклунд (Швеция, Q)
Кая Юван (Словения, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия, 29)
Лаура Зигемунд (Германия, Q) – Кори Гауфф (США, 6)
Маргарита Бетова (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)
Кэти Волынец (США, Q ) – Синьюй Ван (Китай)
Каролин Гарсия (Франция, 7) – Ван Яфань (Китай, Q)
Эльза Жакемо (Франция, Q) – Леся Цуренко (Украина)
Хан На Лэ (Южная Корея, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9)
Вера Звонарёва (Россия, Q) – Янина Викмайер (Бельгия, LL)
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q)
Робин Монтгомери (США, WC) – Ева Лис (Германия, Q)
Гретье Миннен (Бельгия, Q) – Винус Уильямс (США, WC)
Сачия Викери (США, Q) – Донна Векич (Хорватия, 21)
Каролина Плишкова (Чехия, 25) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q).
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