Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победительница квалификации Прозорова сыграет с Возняцки в 1-м круге US Open

Организаторы US Open – 2023 представили обновлённую сетку женских соревнований с учётом распределения по ней квалифаеров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися парами.

Мирра Андреева (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия, Q)

Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC)

Элисе Мертенс (Бельгия, 32) – Мирьям Бьёрклунд (Швеция, Q)

Кая Юван (Словения, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия, 29)

Лаура Зигемунд (Германия, Q) – Кори Гауфф (США, 6)

Маргарита Бетова (Россия) – Юрико Миядзаки (Великобритания, Q)

Кэти Волынец (США, Q ) – Синьюй Ван (Китай)

Каролин Гарсия (Франция, 7) – Ван Яфань (Китай, Q)

Эльза Жакемо (Франция, Q) – Леся Цуренко (Украина)

Хан На Лэ (Южная Корея, Q) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9)

Вера Звонарёва (Россия, Q) – Янина Викмайер (Бельгия, LL)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q)

Робин Монтгомери (США, WC) – Ева Лис (Германия, Q)

Гретье Миннен (Бельгия, Q) – Винус Уильямс (США, WC)

Сачия Викери (США, Q) – Донна Векич (Хорватия, 21)

Каролина Плишкова (Чехия, 25) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q).