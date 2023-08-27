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Джокович: до сих пор ощущаю мурашки от финала US Open — 2021, который проиграл Медведеву

Джокович: до сих пор ощущаю мурашки от финала US Open — 2021, который проиграл Медведеву
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о поражении в финале Открытого чемпионата США — 2021 с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Возвращаясь на US Open, испытываю волнение, потому что здесь самая большая теннисная арена и самая весёлая, зажигательная атмосфера в туре. Я очень рад, что сыграю в первый день соревнований. Очень этого жду. Прошло два года с тех пор, как я играл здесь в последний раз и проиграл Медведеву в финале после побед на четырёх турнирах «Большого шлема». Я не очень хорошо выступил в тот день. Но та поддержка, которую я чувствовал от зрителей, та связь, та любовь навсегда остались в моём сердце. До сих пор ощущаю мурашки от того вечера два года назад», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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