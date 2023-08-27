Энди Маррей рассказал о смазанной подготовке к US Open из-за травмы

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей рассказал о травме, из-за которой пропустил ряд турниров в преддверии Открытого чемпионата США — 2023.
«Первые пять-шесть дней были тяжёлыми. Брюшной пресс довольно непросто сканировать, так что мы поначалу не знали точно, какая у меня травма. Потом я поехал в Нью-Йорк и посетил специалиста. Он посмотрел снимки и сказал, что у меня есть небольшой разрыв, который заживает.
Последние пять-шесть дней практики прошли хорошо, с подачей проблем не было. Но всегда непросто погрузиться в работу сразу после недельного перерыва. Теперь всё хорошо», — сказал Маррей на пресс-конференции.
Напомним, US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.
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