«Приятно чувствовать такую уверенность». Баэс — о двух выигранных турнирах подряд

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс прокомментировал победу в двух турнирах подряд.

Напомним, 5 августа Баэс стал победителем турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), а на этой неделе аргентинский спортсмен завоевал трофей на турнире ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), в финале обыграв чешского теннисиста Иржи Легечку.

«Мой тренер сказал мне продолжать бороться, стараться сосредоточиться на хороших моментах. Я начал матч не лучшим образом, но доволен результатом и всей неделей. Приятно чувствовать такую уверенность, но теперь я должен подумать о своём восстановлении. Потом я буду думать о US Open. У меня есть несколько дней, чтобы восстановиться и сосредоточиться на новом турнире», — приводит слова Баэса пресс-служба ATP.