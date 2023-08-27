Ольховский: успехи Звонарёвой говорят о том, что она возвращается на хороший уровень

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на выход российской теннисистки Веры Звонарёвой в основную сетку Открытого чемпионата США — 2023. Ольховский подчеркнул, что последние успехи россиянки говорят о её возвращении на хороший уровень.

«То, что она прошла квалификацию — это очень здорово. Здорово ещё и то, что она не берёт уайлд-кард, а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорят о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у неё есть желание играть, почему бы ей не продолжать», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, женский турнир US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.