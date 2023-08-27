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Янник Синнер: каждый матч с Карлосом Алькарасом заставляет меня прогрессировать

Янник Синнер: каждый матч с Карлосом Алькарасом заставляет меня прогрессировать
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22-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о матчах с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Каждый матч с Алькарасом заставляет меня прогрессировать. Хороший пример — встречи в этом году в Индиан-Уэллсе и Майами. На турнире в Индиан-Уэллсе я не смог сделать несколько вещей, а две недели спустя в Майами у меня всё получилось гораздо лучше.

Карлос, как и я, играет на высоком уровне, и в наших матчах очень высокий темп, поэтому у тебя остаётся меньше времени на размышления. Нужно быть готовым к любой ситуации. В наших личных встречах обычно хороший уровень игры. Если ты принимаешь, что можешь проиграть и должен работать, ты прогрессируешь», — приводит слова Синнера The Guardian.

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