Хенмэн: выход Алькараса на высокий уровень дал Джоковичу новый вызов в карьере
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Бывшая четвёртая ракетка мира, британский теннисист Тим Хенмэн высказался о возможном завершении карьеры сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Жажда побед Джоковича очевидна для всех. Если ситуация изменится, это желание пропадёт, то тогда, вероятно, он завершит карьеру. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшие несколько лет. Для спортсмена такого уровня мотивация никогда не будет проблемой. Если бы не было Алькараса, Джокович сказал бы себе: «Да, теперь я доминирую. Я хочу побеждать всё больше и больше». Но Алькарас есть, и он вышел на новый уровень. Это дало Джоковичу новый вызов в карьере. Теперь он хочет доказать себе, доказать Алькарасу и всем остальным, что он по-прежнему лучший», — приводит слова Хенмэна Daily Express.
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