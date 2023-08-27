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Чесноков: если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко не пройдёт

Чесноков: если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко не пройдёт
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился мнением об игре россиянки Екатерины Александровой в финале турнира в Кливленде.

«Я вчера смотрел матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко не пройдёт — или вовсе проиграет в первом круге», – приводит слова Чеснокова ТАСС.

22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова в финальном матче в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 4:6 уступила представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо (95-я в рейтинге WTA).

Хардовый турнир категории «Большой шлем», US Open стартует в Нью-Йорке завтра, 28 августа. Первой соперницей россиянки станет канадская теннисистка Лейла Фернандес.

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