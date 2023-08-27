Янчук: Звонарёва в свои 38 сумела выйти в основную сетку US Open за счёт богатого опыта

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о прохождении россиянки Веры Звонарёвой в основную сетку US Open.
«Это очень похвально, что Звонарёва в свои 38 лет прошла квалификацию. Она сумела это сделать за счёт богатого опыта и высокого класса игры. У неё очень сильный характер, потому что она продолжает выдерживать серьёзные нагрузки и ураганный обмен ударами. Хочется пожелать ей удачи», – приводит слова Янчука ТАСС.
На Открытом чемпионате США – 2023 в финале квалификации Звонарёва обыграла 173-ю ракетку мира японскую теннисистку Моюку Учижиму.
Первая соперница Звонарёвой в основе US Open – 86-я ракетка мира бельгийская теннисистка Янина Викмайер.
Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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