Стефанос Циципас — о брате: Петрос — моя рок-звезда

Седьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас назвал своего брата Петроса самым близким членом семьи, отвечая фанатам на вопросы в одной из социальных сетей.

«Мой брат Петрос. Он всегда старается изо всех сил быть рядом со мной и следить за тем, чтобы я сам показал себя как можно лучше. Честно говоря, он моя рок-звезда! Он очень заботится и много значит для меня», – приводит слова Циципаса Sportskeeda со ссылкой на социальную сеть Reddit.

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартует завтра, 28 августа, в Нью-Йорке. В стартовом матче теннисист из Греции встретится с 32-летним Милошем Раоничем из Канады. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.