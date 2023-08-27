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Ольховский – о Карацеве на старте US Open: очень тяжёлый матч будет для Аслана

Ольховский – о Карацеве на старте US Open: очень тяжёлый матч будет для Аслана
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Аслана Карацева в первом матче предстоящего турнира US Open с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Очень тяжёлый матч будет для Аслана. Легечка по стилю достаточно тягучий соперник, и Аслану придётся показывать высокий уровень на протяжении всего матча, а со стабильностью у него сейчас небольшие проблемы. Он может играть остро, но последнее время выполняет достаточно большое количество ошибок, поэтому сложный первый круг.

Повлияет ли то, что Легечка проведёт матч через день после финала Уинстон-Сейлема? Тяжело будет, но игровой опыт Иржи тоже немало стоит, а Аслан не показывал успехов в американской серии. Думаю, Легечке хватит сил провести один матч», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

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