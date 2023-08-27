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Джокович: каждый турнир «Большого шлема» – прекрасная возможность войти в историю

Джокович: каждый турнир «Большого шлема» – прекрасная возможность войти в историю
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от предстоящего US Open.

«Большой шлем» — самая серьёзная цель, которую я ставлю в своей карьере на данный момент. Я всегда говорю, что стремлюсь достичь пика и показывать свои лучшие результаты на турнирах «Большого шлема». Не знаю, сколько ещё у меня будет таких турниров. В данный момент у меня в голове нет какой-либо цели. Конечно, я понимаю, что всё по-другому, когда тебе 36, поэтому мне нужно быть более благодарным и относиться к каждому мэйджору как к последнему с точки зрения преданности делу и результатов.

Я рассматриваю каждый турнир «Большого шлема», на котором играю сейчас, как прекрасную возможность войти в историю. Конечно, это очень важный аспект», – сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом турнира.

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