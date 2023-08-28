Коннорс: теннису необходимо, чтобы 36-летнего Джоковича преследовал 20-летний Алькарас
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Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс поделился мнением о противостоянии серба Новака Джоковичу и испанца Карлоса Алькараса.
«Я видел кое-что из этого финала в Цинциннати. Это нужно людям, которые не только хотят посмотреть, но и выйти поиграть каждые выходные или два раза в неделю, и попытаться выяснить, «как он сделал этот бросок?» или «как я могу это повторить?», или «что мне нужно, чтобы нанести удар справа?».
Теннису необходимо, чтобы 36-летнего Новака Джоковича преследовал 20-летний Карлос Алькарас, который хочет занять его место и отодвинуть его в сторону», – приводит слова Коннорса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Advantage Connors.
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