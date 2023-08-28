Сафиуллин и Шевченко поднялись в рейтинге ATP

Опубликован обновлённый мировой рейтинг ATP. Первое место сохранил за собой испанский теннисист Карлос Алькарас (9815 очков).

Второе место занимает серб Новак Джокович (9795), а третье — россиянин Даниил Медведев (6260).

На четвёртой строчке рейтинга располагается Хольгер Руне, на пятой — Каспер Рууд, на шестой — Янник Синнер, на седьмой — Стефанос Циципас, на восьмой — Андрей Рублёв, на девятой — Тейлор Фритц, а на 10-й — Фрэнсис Тиафо.

Карен Хачанов остался на 11-м месте. Роман Сафиуллин и Александр Шевченко поднялись на одну строчку и теперь занимают 60-е и 83-е место соответственно. Аслан Карацев и Павел Котов опустились на одну позицию и теперь находятся на 77-м и 98-м месте соответственно.