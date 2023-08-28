Обновилась таблица Чемпионской гонки ATP

Появился обновлённый рейтинг Чемпионской гонки ATP. Испанский теннисист Карлос Алькарас продолжает лидировать, у него 7465 очков.
На втором месте находится сербский теннисист Новак Джокович (6955 очков). Третьим идёт россиянин Даниил Медведев (5400).
На четвёртом месте находится итальянец Янник Синнер (4195), на пятом — грек Стефанос Циципас (3535), на шестом — россиянин Андрей Рублёв (3290), на седьмом — датчанин Хольгер Руне (3055), на восьмом — немец Александр Зверев (2680), на девятом — американец Тейлор Фритц (2660), а на десятом — норвежец Каспер Рууд (2590).
Россиянин Карен Хачанов находится на 13-й строчке рейтинга, Роман Сафиуллин — на 54-й, Аслан Карацев — на 59-й. Александр Шевченко поднялся на 78-е место, а Павел Котов остался на 89-м.
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