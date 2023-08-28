«Живём только один раз, так почему бы и нет?» Возняцки — о возвращении на US Open

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась мыслями о возвращении на US Open в преддверии старта турнира. Спортсменка получила уайлд-кард и выступит в основной сетке соревнований.

«Я не знаю, как долго буду играть, будет ли это год, два или три года. Я не могу предсказывать будущее. Я всегда буду любить эту игру, независимо от того, будет ли мне 33 или 80.

Надеюсь, я всегда буду в достаточной форме, и если я захочу выйти на улицу и отбить несколько мячей, сыграть в паре или что-то в этом роде, это будет возможно с моими друзьями.

Просто так получилось, что я почувствовала, что ещё достаточно молода, чтобы сделать ещё один удар.

Живём только один раз, так почему бы и нет?

Когда вы смотрите на себя и чувствуете, что у вас ещё есть шанс сделать что-то действительно крутое и действительно хорошее, тогда вам нужно воспользоваться этим шансом. Никогда не узнаешь, если не попробуешь», – приводит слова Возняцки BBC.